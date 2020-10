Povzročitelju smrtne nesreče dve leti in štiri mesece zaporne kazni

V zvezi z nesrečo, v kateri sta 5. januarja 2019 umrla 52-letni Davorin Zanier iz Doberdoba in njegov 60-letni sopotnik Mauro Fabbro iz Tržiča, so v prejšnjih dneh izdali prvostopenjsko sodbo zoper povzročitelja trčenja, 27-letnega K. P. iz Kostanjevice na Krasu. Obsojen je bil na dve leti in štiri mesece zaporne kazni.

Odvetnik Samo Sanzin, branilec 27-letnega K. P., je napovedal, da bo zoper sodbo vložil priziv, saj upa, da bo lahko kazen še nekoliko znižana, »glede na dejstvo, da je javno tožilstvo zahtevalo dve leti zaporne kazni«, slovenskega državljana pa so obsodili na dve leti in štiri mesece. Ker se je Sanzin odločil za proces po hitrem postopku, je ta temeljil na fasciklu javnega tožilstva. Med procesom so se osredotočili na dinamiko prometne nesreče, ki ni bila stoodstotno ugotovljena. 5. januarja 2019 okoli 23. ure je na odseku državne ceste št. 55 med Gabrjami in Dolom takrat 26-letni K.P. iz neznanih razlogov zavozil na nasprotno smer cestišča in trčil v avtomobil, v katerem sta se peljala Zanier in Fabbro. Ko je Zanierovo vozilo odbilo v skalo, se je poškodoval bencinski rezervoar. Ker je šlo za avtomobil starejše izdelave ford escort, vozilo ni bilo opremljeno z varnostnim sistemom, ki v teh primerih prepreči odtok bencina. Bencin je pritekel iz rezervoarja, prišlo je do kratkega stika in avtomobil z dvema potnikoma v njegovi notranjosti je na kraju zgorel. Tudi 26-letni K. P. je utrpel hude poškodbe, zaradi česar so ga zdravstveni delavci takoj odpeljali na zdravljenje na Katinaro, kjer je ostal več dni.