Požagali mlaj, strgali zastavo, pobrali tablo z napisom

V Štandrežu so neznanci v noči na današnji dan (sobota, 17. maja) požagali mlaj, ki so ga domačini postavili na predvečer prvega maja na travnik v zasebni lasti zraven vaškega pokopališča na začetku vasi. Poleg tega so z mlaja strgali rdečo zastavo in sneli tablo z napisom »Živel 1. maj«. Domačini so si ogledali okoliški travnik, kjer je trava v tem času dokaj visoka, vendar dopoldne niso našli ne zastave in niti table.

Domačini so ogorčeni in se dogovarjajo, da bi mlaj ponovno postavili, vendar niso še določili kdaj.

V prejšnjih tednih so se neznanci znesli nad mlajem, ki so ga sovodenjska dekleta postavila na sotočju med Sočo in Vipavo.