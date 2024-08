Požar pod nadzorom (foto in video)

19.15: Požar pri Tržiču je pod nadzorom. Gasilci, pripadniki civilne zaščite in gozdarski policisti so vsekakor še na požarišču, saj se ponekod še kadi in obstaja nevarnost, da bi se lahko požar ponovno razplamtel. Tudi zaradi tega bodo morali protipožarno stražo zagotavljati celo noč.

Omejitve v prometu so še v veljavi, tudi železnice še niso odprli.

17.35: Požar gasijo štirje helikopterji in dva kanadera.

17.30: Požar pri Tržiču še ni pod nadzorom, gašenje se nadaljuje.

17.15: Doberdobski župan Peter Ferfoglia je zaradi gostega dima, ki ga veter potiska proti Jamljam, pozval občane, naj ostanejo doma, naj zaprejo okna in naj pustijo proste poti v okolici, da se prostovoljci in gasilci lahko prosto premikajo brez zastojev.

16.45: Proti Tržiču leti kanader. Pričakujejo ga čez nekaj minut.

16.25: Stanje se rahlo izboljšuje. Gašenje s helikopterjema je, kot kaže, učinkovito in zgleda, da so požar uspeli omejiti, k čemur pripomore tudi dejstvo, da zajemata vodo v neposredni bližini in da je zato posredovanje kar hitro.

16.10: Priletela sta dva helikopterja, ki gasita požar.

15.50: Na pomoč gasilcem, prostovoljcem civilne zaščite in osebju gozdarske policije leti helikopter. Iz Tržiča so zaprosili tudi za posredovanje kanadera.

Zgodaj popoldne se je vnel močan požar pri Moščenicah v tržiški občini. Gost črn dim je opazen daleč naokrog. Občinska odbornica Anna Cisint na Facebooku opozarja, da je požar nevaren in da so že na kraju prostovoljci civilne zaščite.

Ob 14.40 so zaradi požara prekinili železniški promet na progi Trst - Benetke, za promet so zaprtli tudi deželno cesto št. 14 ob vhodu v Tržič.

Avtomobile, ki so iz središča Tržiča namenjeni proti Trstu, preusmerjajo v Ulico Timavo in zatem v Ulico Terza Armata, po kateri se vračajo na deželno cesto št. 14. Avtomobili, ki prihajajo iz Štivana, morajo zaviti proti avtocesti, ko kateri lahko zatem nadaljujejo svojo pot proti Redipulji oz. lahko nadaljujejo svojo pot po Sabličih in zatem po državni cesti št. 55, kar seveda precej podaljša njihovo pot.