Pod tržiško trdnjavo se je danes popoldne vnel požar. Gasilci so klic na pomoč prejeli okrog 17.20; poklicala je skupina ljudi, ki so s spodnjega parkirišča videli dim in plamene. Gasilci so prihiteli na kraj in začeli z gašenjem, kmalu zatem so jim na pomoč priskočili tudi gozdarski policisti in civilna zaščita. Ogenj so kmalu pogasili, zgorelo pa je okrog 3000 kv. metrov gozda. Vzroki požara še niso znani.