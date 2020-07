Požar popolnoma uničil sobo hotela Sabotin

V sobi hotela Sabotin v Solkanu je včeraj zvečer zagorelo. Požar je pogasilo 20 lokalnih gasilcev, poroča STA. Soba je bila v požaru popolnoma uničena, lastnica objekta je materialno škodo ocenila na večdeset tisoč evrov. Povzročitelj požara je znan, policisti pa ga sumijo kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zaradi požara ni bil nihče ogrožen, gostje in zaposleni pa so bili obpožaru iz stavbe evakuirani.

Gasilci so požar v prvem nadstropju hotela lokalizirali, pogasili, soboprezračili in pregledali ter posesali in delno počistili ostale prostorehotela. Policisti so o požaru obvestili tudi pristojne pravosodne organe.