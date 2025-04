Danes (28. aprila) so gasilci malo pred 7. uro zjutraj posegli v krimnski tovarni embalažnih izdelkov zaradi požara, ki se je vnel v enem od strojev. Ko so prišli na kraj nezgode, so ugotovili, da so zaposleni v tovarni že pogasili glavnino požara, gasilci so prevzeli gašenje zadnjih zubljev in sanacijo območja.

Eden od zaposlenih, ki je v prvih fazah požara vdihnil dim, je bil odpeljan v bolnišnico. Karabinjerji in gasilci še preiskujejo vzroke požara.