Pozdravili poletje in obeležili četrt stoletja delovanja

Na Vrhu je tudi letos potekal že tradicionalni pozdrav poletju Razpalite kres, divje skačejo živi akordi, ki ga je v ponedeljek zvečer priredilo Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v Lokandi Devetak. Tokrat pa je šlo za prav poseben večer, saj je bil posvečen 25-letnici delovanja prosvetnega društva.O nastanku društva in kulturnem delovanju v vasi, ki je bilo že pred uradno ustanovitvijo zelo bogato, so spregovorili sedanji in nekdanji člani prosvetnega društva Doriana Devetak, Nerina Devetak, Mateja Černic, Marja Seing, Marco Cotič in Karen Ulian. Večer je vodila Giulia Cernic. Dogodek so popestrili tudi mladi člani otroškega pevskega zbora Etko Mužetko, ki so nastopili z igrico Kdo je Etko Mužetko? Udeleženci večera so spomnili na ustanovitev pevskih skupin in kasneje pevske revije Zlata grla, ki je edina otroška in mladinska pevska revija v zamejstvu. Poleg petja pa se je društvo dolgo let ukvarjalo s širšim kulturnim delovanjem, so poudarili govorniki. Ne le preteklost: govor je bil tudi o prihodnjih izzivih in kako še naprej privabiti mlade. Sodoben svet jim namreč ponuja nešteto možnosti, sodelujoči pa so ugotavljali, kaj vse jim lahko prinese delovanje v vaškem društvu.