Pozitivni trend se nadaljuje tudi po zaključku EPK

Po goriških mestnih ulicah so v teh dneh parkirani avtomobili iz Ljubljane, Celovca, Beljaka, iz najrazličnejših italijanskih pokrajin ... Najdejo se tudi avtomobili iz Holandske, Francije, Nemčije ... Da so se med letošnjim letom Goričani soočali s porastom obiskovalcev iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev, nedvomno nosi velik del zaslug Evropska prestolnica kulture, sicer se tudi po njenem uradnem zaključku pozitivni turistični trend nadaljuje.

V zadnjih dneh je za turiste pravi magnet nova digitalna galerija, ki so jo z devet milijonov evrov vredno naložbo uredili v Bombijevem predoru. Že pred nekaj dnevi smo pisali, da se pred njenima vhodoma tre obiskovalcev, kar še zlasti velja za Travnik, kjer je v prejšnjih dneh vrsta segala čez cel trg vse do cerkve sv. Ignacija. Zaradi množičnega obiska so včeraj podaljšali urnik odprtja, tako da bo do 11. januarja galerijo mogoče obiskati vsak dan med 10. in 19. uro.

Da se je število obiskovalcev med letošnjim letom povečalo, so potrdile vse dosedanje analize in raziskave. Deželni zavod PromoTurismo je v Gorici zabeležil za približno četrtino več obiskovalcev.

Na videmski univerzi so v raziskavi, ki je zadevala obdobje od februarja do maja, ugotovili, da se je zelo povečalo število tujih turistov. Iz analize podatkov o uporabi mobilnih telefonov, kreditnih kartic in spletnih recenzij je izhajalo, da se je najbolj povečalo število obiskovalcev iz Avstrije (+54 odstotkov), Nizozemske (+40 odstotkov) in Francije (+36 odstotkov). Med obiskovalci iz Italije jih je od februarja do maja v Gorico največ prišlo iz Benetk (16.978), Trevisa (17.915), Padove (8193), Vicenze (6439), Milana (5816) in Rima (5003). Da so v Venetu »odkrili« Gorico, se lahko v prvi osebi prepričamo, če se v teh dneh odpravimo na Travnik, kjer mrgoli obiskovalcev z značilnimi beneškimi naglasi.

Na videmski univerzi so tudi izračunali, da je turist med bivanjem v Gorici v povprečju potrosil 113 evrov za nočitev, 39 evrov za obisk restavracije in 31 evrov za ogled znamenitosti oz. za druge stroške. Vdeželnem uradu za statistiko so ugotovili, da so v prvih šestih mesecih letošnjega leta v nastanitvenih obratih v Gorici našteli 57.000 obiskovalcev, kar predstavlja 22,8-odstotni porast glede na lansko leto.

K porastu števila obiskovalcev, zlasti dnevnih, so v veliki meri prispevali dogodki, ki so se zvrstili med letom. Med vrhunce gre vključiti odprtje Evropske prestolnice kulture 2025, ki je potekalo 8. februarja, evropski in goriški pust, Pohod za Evropo ob prvem maju, koncert skupine Thirty Seconds to Mars, Okuse ob meji... V deželnem statističnem uradu pojasnjujejo, da je se je v Gorici preko tisoč nočitev nabralo v prvih dneh maja, med velikonočnim vikendom in tudi 24. maja, ko je bil cilj kolesarske dirke Giro d’Italia postavljen na Trg Evrope / Transalpina, nakar je bil v Novi Gorici na sporedu še koncert skupine The Kolors.