Poziv k cepljenju spreobrnili v proticepilsko sporočilo

Skoraj 500 delitev je z enega izmed profilov na družbenem omrežju facebook dosegla objava predelane naslovnice zloženke, ki jo je Občina Ajdovščina v sodelovanju z Občino Vipava in Zdravstvenim domom Ajdovščina izdala na temo cepljenja proti novemu koronavirusu. V omenjeni objavi je naslovnica originalnega letaka, ki s sloganom »Zavihaj rokav, ostani zdrav« občane spodbuja k odločitvi za cepljenje predelana tako, da se sporočilo glasi »NE! zavihaj rokava, ostani zdrav«. Tudi besedilo pod sloganom je predelano tako, da popolnoma spremeni prvotni pomen.

Na Občini Ajdovščina so nam včeraj pojasnili, da so brošuro pred približno dvema tednoma razdelili v gospodinjstva v obeh omenjenih občinah. »Na spletu kroži lažna informacija o vsebini in namenu brošure, ki jo je Občina Ajdovščina izdala v sodelovanju z Občino Vipava in Zdravstvenim domom Ajdovščina. Sporočilo naše kampanje cepljenja je bilo usmerjeno v dobrobit skupnosti, z namenom čim prejšnje zaustavitve epidemije!« je včeraj pojasnil ajdovski župan in dodal, da takšne zavajajoče in lažne objave ustvarjajo veliko škodo ne samo v lokalni skupnosti, pač pa tudi na državni ravni. »Objavo smo na spletu že prijavili kot lažno in neprimerno in v kolikor Facebook ne bo odreagiral dovolj hitro, bomo prijavo podali tudi na Policijo,« je še dodal Beočanin.