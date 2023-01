Poživitev grajskega naselja tudi s kulturnimi projekti

Dvajset milijonov evrov. Toliko znaša investicija Načrta za okrevanje in odpornost v goriško grajsko naselje, v sklopu razpisa za urbano regeneracijo. Skoraj polovico sredstev bodo namenili projektom javno-zasebnega partnerstva, s katerimi si prizadevajo za oživitev in ponovno živahnost grajskega naselja.

Kultura za oživitev

Razpis za urbano regeneracijo predvideva tako infrastrukturna dela kot sodelovanje z zasebnimi društvi in podjetji za napolnitev doslej praznih prostorov z vsebinami. »Kljub omejenemu času na razpolago se je na razpis prijavilo lepo število subjektov,« je zadovoljen goriški župan Rodolfo Ziberna. »To bo velika priložnost za oživitev grajskega naselja, Raštela, Bombijevega predora. Raštel že več let oživi skoraj izključno po zaslugi posameznih dogodkov, zaradi česar gre zahvala tudi združenju Via Rastello in njegovi predsednici Chiari Canzoneri, ki si prizadevajo za oživitev ulice. Radi bi ustvarili pogoje za novo življenje za celotno območje,« pravi še župan. Razpis, kot omenjeno, namenja približno polovico sredstev (točneje 9,6 milijona evrov) za projekte, izvedene v javno-zasebnem partnerstvu. Ti projekti so razdeljeni v t.i. clusterje, ki združujejo več subjektov v en sam tematski okvir. Prvi »cluster« je tako namenjen ekonomski, turistični in socialni regeneraciji, vodilni partner pa bo zveza trgovcev Confcommercio. Namen aktivnosti je ustvariti neke vrste obrtniško okrožje, tako z že obstoječimi kot z novimi komercialnimi subjekti, ki bi bile privlačne tudi s turističnega vidika. Med obrtniške dejavnosti prištevajo tudi enogastronomsko ponudbo v povezavi z njenim kulturnim pomenom