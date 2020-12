Prašne usedline pod drobnogledom

Novogoriška mestna občina izvaja trimesečne meritve prašnih usedlin v okolici solkanske livarne. Z njimi so začeli 15. oktobra, zaključili jih bodo 15. januarja. Za to so se na Občini odločili na podlagi lanskih meritev, ko so v dobrem mesecu dni ravno tako pod drobnogled vzeli okolico livarne in preučevali njene imisije. V odvzetih vzorcih so namreč izstopale koncentracije aluminija in cinka v prašnih delcih PM10. Na Občini sklepajo, da so povišane koncentracije aluminija v delcih PM10 posledica delovanja livarne, zato so se odločili za vnovične meritve, ki pravkar potekajo.

Livarno je skupaj v družbi nemškega veleposlanika v Sloveniji Klausa Riedla lani obiskal novogoriški župan Klemen Miklavič in vodstvu predstavil pritožbe občanov iz okolice tovarne, ki opažajo povečane količine prahu, hrupa in vonjav, kar čutijo tudi bližnji prebivalci v Gorici. V Livarni Gorica so zagotovili, da delujejo po naprednih standardih stalnega izboljševanja (ISO 9001:2015 in ISO 14001:2019), z vlaganji v novo tehnologijo pa da so zmanjšali emisije hrupa in prahu ter izboljšali delovne pogoje zaposlenih. Župan je ob tem obisku napovedal meritve kakovosti zraka, ki jih bo naročila občina. Te je nato res izvedla, in sicer med 13. novembrom in 22. decembrom lani. Potekale so na lokaciji ob zahodni strani karavle v Solkanu, približno 40 metrov od območja Livarne čez železniško progo in približno 40 metrov od ceste, ki pa nima neposrednega vpliva na lokacijo. Meritve je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor.

Na račun Livarne so se v preteklosti veliko pritoževali zlasti prebivalci severnega dela Gorice. »Glavni razlog so bile vonjave, ki so se širile iz obrata. Tu pa tam se še dogaja, da nas kakšen občan preko spletnega obrazca opozori na smrad, kaže pa, da so težave bistveno manjše kot v preteklosti,« pravi Francesco Del Sordi, ki je v goriški občinski upravi pristojen za okolje. »Seveda pa me zelo zanima, kaj bodo pokazale meritve, ki jih opravlja novogoriška občina,« dodaja upravitelj.