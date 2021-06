Praznik, ki združuje institucije

Pri kostnici v Redipulji so danes zjutraj slovesno obeležili 75. obletnico ustanovitve italijanske republike. Na okrnjeni slovesnosti, ki je potekala brez prisotnosti publike, je bil navzoč minister za odnose s parlamentom Federico D’Incà, Deželo pa je predstavljal njen podpredsednik Riccardo Riccardi. »Danes praznujemo 75 let ustanovitve republike, so pa številne podobnosti z 2. junijem 1946. Država je bila takrat na kolenih, saj se je bila pravkar zaključila vojna, v kateri je bilo vpletenih na milijone naših sodržavljanov. Danes pa puščamo za sabo dolgo obdobje pandemije, država je v težavah, vendar na obzorju vidimo pomemben trenutek, ko bomo morali združeno nastopiti, tako za cepilno kampanjo, predvsem pa za ponoven zagon gospodarstva preko Državnega načrta za okrevanje in odpornost,« je povedal minister D’Incà.

Ob omenjenih visokih predstavnikih so slovesnosti prisostvovali še vladni komisar in tržaški prefekt Valerio Valenti, goriški prefekt Raffaele Ricciardi, županja Foljana-Redipulje Cristiana Pisano in general Ugo Cillo.V jutranjih urah pa je v goriški vladni palači na Travniku ob prazniku republike prefekt Ricciardi izročil tradicionalna odlikovanja. Naziva oficirja so bili deležni Giuseppe Longo, Carmen Russian in Boris Dijust, medtem ko so bili z nazivom viteza republike počaščeni Antonia Blasina, Sergio Burlon, Franco Dugo, Alessandra Marc, Angelo Palumbo, Carla Vrech, Serena Zanolla, Claudio Pittia, Roberto Tuzi, Paolo Verdoliva, Giuseppe Conforti, Teresa Bortolin, Loretta Narduzzi, Giuliano Petean, Sergio Russi in Glauco Spangaro.