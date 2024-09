Praznik, ki združuje vse občane

Že šesto leto zapored nastaja v Števerjanu skupno reprezentančno občinsko vino, ki ni »ne moje, ne tvoje, temveč naše,« kakor je dejal števerjanski župan Marjan Drufovka. Včeraj je spet napočil čas za vaško trgatev, ko so se vsi sodelujoči ob glasbeni spremljavi vaških muzikantov v sprevodu podali proti kmetiji, ki je prevzela nalogo vinifikacije.

Kakor lansko leto je bilo tudi letos zbirališče pred cerkvijo Marije Pomočnice na Jazbinah, tokrat pa je sprevod krenil proti kraju Kovač, na kmetijo Korsič wines. Na čelu vesele druščine je bila kakor običajno Fiat piccola, ki pa jo je tokrat vozil vinar Riccardo Marcuzzi, čigar klet je pripravila občinsko vino letine 2023. Na tak način je tudi simbolično vinar lanskega občinskega vina predal štafetno palico kmetiji, na kateri letos nastajalo reprezentančno vino. Le-to je mešanica treh sort grozdja, ki še najbolj predstavljajo teritorij: rebule, tokaja in malvazije. Letos se je na pobudo, ki jo od leta 2019 uresničujeta Občina Števerjan in Vinoteka Števerjanski griči, odzvalo 39 vaških vinogradnikov in kmetovalcev. Vsak po svojih močeh je prispeval zaboj ali dva grozdja zgoraj omenjenih sort. Slednjim se je iz srca zahvalil župan, ki je ponosno poudaril, da je pomen tega vina prepoznal tudi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki sedaj na poziv ministra Mateja Arčona števerjansko vino uporablja kot protokolarno darilo. Besedo je nato predal predsedniku konzorcija za melioracijo Julijske krajine Enzu Lorenzonu, ki je predstavil projekt napeljave vode v Števerjan in je bil nato na razpolago za morebitna vprašanja. Vsi navzoči so potem lahko nazdravili z lanskim občinskim vinom. Za nameček je izza oblakov še pokukalo sonce, da se je lahko septembrsko druženje nadaljevalo ob prijetnem kramljanju in zdravici.