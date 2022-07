Prebivalci Mirna se lahko vrnejo domov

»Razmere na Krasu so se pozno popoldan za malenkost umirile,« so nekaj pred 20. uro zvečer sporočili iz civilne zaščite za Severno Primorsko in dodali, da se lahko prebivalci iz dela Mirna, ki so morali popoldan preventivno zapustiti domove, lahko vrnejo v svoja stanovanja.

Še vedno poteka gašenje tudi iz zraka s helikopterji slovenske vojske in policije, z avstrijskim helikopterjem, tovornim letalom slovenske vojske Pilatusom in v zadnji uri tudi s hrvaškim letalom za gašenje. Na tleh pa je v akciji še naprej več kot 1000 gasilcev iz celotne Slovenije, še sporočajo.