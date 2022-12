Pred mrazom in dežjem najdejo zatočišče pri Karitas

Kljub vse nižjim temperaturam in slabemu vremenu se v Gorici nadaljujejo prihodi migrantov, ki formalno nimajo pravice do vključitve v sistem sprejemanja in bi zato morali prenočiti na prostem. Že več kot mesec dni jim prostovoljci združenja Insieme con voi pomagajo s toplimi oblačili, hrano in pijačo. Prenočišče marsikdo izmed njih najde pri goriški nadškofijski Karitas, ki upravlja dom Faidutti na Placuti ter dom sv. Frančiška ob cerkvi pri Kapucinih.

Vmesna postojanka

Gorica je za mnoge osebe, ki se te tedne mudijo pri nas, le vmesni postanek na daljšem potovanju. Na mestno železniško postajo prihajajo moški, ženske, otroci iz raznoraznih držav, od Kube do Senegala, Indije, Afganistana, celo Čečenije. Namenjeni so drugam, noči pa ne morejo preživeti na postaji, saj stavbo zvečer zapirajo. Prostovoljke združenja Insieme con voi jim nudijo informacije, pomoč, oblačila in hrano, po potrebi pa stopijo v stik z direktorjem goriške nadškofijske Karitas Renatom Nucero.

»Družine z otroki prihajajo v dormitorij Faidutti, kjer jim poleg ležišča nudimo tudi nekaj za pod zob. Največ jih je bilo v eni noči približno 18, večinoma jih je po 12 ali 15 na noč. Zjutraj ponavadi odidejo zelo zgodaj, saj jih na postaji čaka vlak. Pri nas so dejansko res le nekaj ur,« pravi Nucera. Na Placuti sicer za daljše obdobje sprejemajo tudi ukrajinske državljane, ki čakajo na trajnejše bivališče. Karitas pa nudi pomoč tudi drugi skupini migrantov, večinoma egipčanskim državljanom, ki se zbirajo pri Rdeči hiši. Na tamkajšnjem uradu za priseljevanje morajo namreč speljati ustrezen birokratski postopek. V prejšnjih mesecih so kar nekaj noči preživeli na prostem, nato v Bombijevem predoru, goriška Karitas pa je dala na razpolago prostore na Trgu sv. Frančiška. »V domu sv. Frančiška sprejemamo približno trideset fantov na noč. Njihovo število niha, saj se nekateri premaknejo drugam, potem pa pridejo novi. Večinoma gre za Egipčane,« pravi Nucera.