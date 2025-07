Pred vrati zveze partizanov v Gorici neofašistični transparent

Včeraj popoldne so pred sedežem združenja partizanov ANPI-VZPI v KBcentru v Gorici namestili transparent neofašističnega gibanja CasaPound, kar je med tam delujočimi organizacijami sprožilo veliko zaskrbljenost. Neznanci so si drznili vstopiti v poslopje, kjer imajo svoj sedež Slovenska kulturno-gospodarska zveza ter številne slovenske kulturne in družbene ustanove. Takšno dejanje predstavlja resen poseg v občutek varnosti zaposlenih in obiskovalcev.

SKGZ dejanje razume kot možno obliko ustrahovanja, ki ne sme ostati brez odziva. Krovna organizacija izraža ogorčenost nad incidentom in bo skupaj z združenjem ANPI-VZPI naslovila primer na pristojne oblasti.

V času Evropske prestolnice kulture, ko si prizadevamo za strpnost, spoštovanje zgodovinskega spomina ter sožitje med narodnimi skupnostmi, tovrstne provokacije nimajo mesta v našem okolju. Pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič ob neljubem dogodku ponovno poudarja pomen ohranjanja vrednot demokracije, miru in medkulturnega spoštovanja, ki so temeljna podlaga delovanja vseh slovenskih organizacij, ki imajo sedež v KBcentru.