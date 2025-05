Pred začetkom festivala opozorili na težave v zdravstvu

Okrog sto ljudi se je danes popoldne zbralo pred goriškim gledališčem Verdi, da bi opozorilo na težave, ki pestijo goriško zdravstvo. Shod je tik pred uradnim odprtjem festivala èStoria priredil odbor občanov, ki že dalj časa opozarja na razne težave, zlasti na pomanjkanje družinskih zdravnikov – brez teh je ostalo okrog 6000 Goričanov. Protestniki so se na prošnjo policistov morali umakniti v pešcono na Verdijevem korzu.

Lani je odbor s svojim delovanjem prispeval k zamrznitvi odločitve o zaprtju goriške enote za intenzivno kardiološko zdravljenje Utic, proti kateri se je s podpisom spletne peticije izreklo 5933 ljudi. Odbor in pobudniki peticije so pisno prosili župana Rodolfa Ziberno za srečanje, sestati se nameravajo tudi z občinskimi svetniki.

Ob zaključku shoda sta mimo protestnikov šla goriški župan Rodolfo Ziberna in minister za kulturo Alessandro Giuli, ki je Gorico obiskal ob odprtju festivala zgodovine. Ziberna se ni ustavil pri protestnikih, ki so ga hoteli nagovoriti, zaradi česar je bil deležen glasnega neodobravanja in žvižgov.