Pred začetkom poletja 2025 bo zaživel prenovljeni park Basaglia

Do konca pomladi 2025 bo obiskovalcem na voljo prenovljeni park Basaglia. Tako napoveduje deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari, ki se je včeraj sestal z goriškim županom Rodolfom Ziberno, goriško odbornico za EPK Patrizio Artico, odbornico za socialo Silvano Romano in odbornico za infrastrukturna dela Sarah Filisetti. Govor je bil o preureditvi parka Basaglia v turistične namene tudi v luči EPK. »Danes smo operativno začeli s projektiranjem, o čemer pravzaprav razmišljamo že vrsto let, med katerimi je park doživljal tudi obdobja razpadanja. Poskrbeti želimo za ohranjanje zgodovine in dediščine, ki je pomembna za celo državo, saj se je tu rodila reforma Basaglia,«je poudaril deželni odbornik Sebastiano Callari.

Park se nahaja v podturnski četrti in na eni strani meji neposredno s Slovenijo. Gre za peti največji park v mestu in, če ne upoštevamo velikih parkov ob reki Soči, ga po velikosti prekosi le park goriškega gradu. »Vsekakor gre za območje, ki ga je treba turistično razviti. Poleg tega tudi samo mesto potrebuje ta velika zelena pljuča, ki segajo tudi v Slovenijo. Menimo, da lahko park našim mladim ponudi nove priložnosti,« je dejal Callari.

Leta 1911, pod habsburškim cesarstvom, so tu odprli umobolnico, nato pa leta 1933 deželno psihiatrično bolnišnico. S prihodom Franca Basaglie leta 1961 je ta kraj postal središče reforme, ki je za vselej spremenila pristop do duševnih bolnikov. »Želimo si, da bi nekdanje ‘mesto norcev’, ki je bilo tudi območje trpljenja, postalo območje novega razvoja Gorice,« je razložil deželni odbornik. »Nismo le prestolnica kulture, ampak tudi zgodovine,«je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna in izpostavil zgodovinski pomen kompleksa nekdanje umobolnice.