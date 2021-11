Predsednik republike obiskal kostnico v Redipulji

Kljub deževnemu dnevu se je danes okrog 12. ure večja množica ljudi odpravila do kostnice v Redipulji in pričakala predsednika republike Sergia Mattarello. Prišli so tudi otroci z osnovne šole San Pier d'Isonzo in Foljana Redipulje. Pričakali so ga tudi deželni predsednik Massimiliano Fedriga, predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin, županja iz Foljana Redipulje Cristiana Pisano in minister za obrambo Lorenzo Guerini. Predsednika republike, ki Redipuljo obiskuje ob dnevu državne enotnosti in oboroženih sil (4. november), je pozdravil tudi prelet letalske eskadrilje Frecce tricolori.