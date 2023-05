Prelomi in izrezi mlade likovne ustvarjalke

Knjižnica Damir Feigel v Trgovskem domu je s svojimi velikimi okni ponudila prostor razstavi mlade likovne ustvarjalke Lane Kosovel iz Črnič na Vipavskem, ki nosi naslov Prelomi in izrezi. Njene risbe in grafike so tako postavljene, da so vidne z ulice skozi okna - pred njimi že postajajo številni sprehajalci.