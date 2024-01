Preloženo silvestrovanje v Gorici množično in veselo (VIDEO)

Praznovanje novega leta je bilo v Gorici letos edinstveno, saj je novoletna zabava zaradi slabega vremena na silvestrovo potekala šele včeraj, prvega januarja. Kljub začudenju ob nenavadni odločitvi in kritikam, ki jih je bil zaradi tega deležen zlasti župan Rodolfo Ziberna, je praznik »z zamikom« uspel. Na Travniku se je ob lepem vremenu zbrala množica ljudi, ki so se zabavali ob glasbi, animaciji ekipe Radia Company ter didžejev Igorja Pezzija in Alexa O’Neilla. Vrhunec je bil več kot dvajsetminutni pirotehnični spektakel, ki je bil ocenjen za enega najlepših zadnjih let. Ni pa bil ravno »tih«, kot so obljubljali organizatorji in kar je najbrž neizvedljivo, tako da so se nekateri pritoževali, češ da so bile domače (in ne samo) živali prestrašene.

Video praznovanja je na ogled na našem kanalu Youtube.