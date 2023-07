Prenova Rafutskega parka naj bi se zaključila avgusta

Čeprav je bil predviden zaključek prenove Rafutskega parka sprva napovedan za konec tega meseca, se bodo dela v njem nekoliko zavlekla, a v kabinetu novogoriškega župana Sama Turela vseeno napovedujejo, da naj bi bila ta naložba dokončana še v letošnjem avgustu. Sicer pa se bodo predstavniki novogoriške mestne občine in Ministrstva za kulturo v kratkem srečali na operativnem sestanku, kjer naj bi podrobneje dorekli postopke v zvezi s prenovo Vile Rafut. Kot so za naš časopis povedali na občini, je ta sestanek predviden za 9. avgust.

Dela v Rafutskem parku so se začela v lanskem aprilu, njihova pričakovana končna vrednost pa se po navedbah kabineta novogoriškega župana giblje okrog 2,8 milijona evrov. »Dela v parku se odvijajo v skladu s pričakovanji in terminskim planom, izvajalec del se z investitorjem in pristojnim območnim Zavodom za varovanje kulturne dediščine ter projektantom maksimalno angažira, da bi dela v parku zaključil v avgustu. Nova odkritja ter s tem povezana dodatna dela – predvsem iz naslova restavriranja obstoječih elementov Laščakove parkovne ureditve – so ključna za zagotovitev ustrezne prezentacije in vsebin v paku. Tako bo v obnovljenem parku poleg vsebin, ki so povezane z njegovim pomenom ter predstavitvijo dediščine oziroma naravne vrednote, povečala in izboljšala dostopnost ter varnost obiskovalcev v parku, kar nekaj bo tudi novih elementov urbane opreme, namenjene uporabnikom parka. Vsekakor to območje postaja zelo zanimivo tako za domačine kot tudi za obiskovalce obeh Goric,« menijo na novogoriški mestni občini. Kot dodajajo, se obnova območja tu ne zaključuje, saj se bo kar hitro oziroma leta 2024 začela izvedba del na parkirišču oziroma vstopnem trgu ter večnamenskem objektu, ki je umeščen neposredno ob Laščakovi vili. »S slednjim bo območje lahko popolnoma zaživelo,« so prepričani v kabinetu novogoriškega župana.

Odprtje za občinski praznik?

Na vprašanje Primorskega dnevnika, ali je mogoče že znano, kdaj naj bi bil park odprt za javnost, in ali so mogoče predvideni tudi vodeni ogledi prenovljenega parka, na občini odgovarjajo, da otvoritev še ni natančno načrtovana. »Mogoče bi se lahko izvedla v sklopu praznovanja praznika mesta Nova Gorica v septembru,« ocenjujejo. Vodeni ogledi bodo po mnenju občine zaradi prezentacije za somestje pomembnih vsebin potrebni. »Več bo vsekakor znano po zaključku obnove,« pojasnjujejo. Že v kratkem bo več znanega tudi o prenovi Vile Rafut: predstavniki občine in Ministrstva za kulturose bodo namreč 9. avgusta srečali na operativnem sestanku, kjer naj bi podrobneje dorekli postopke v zvezi s prenovo Vile Rafut. Naj spomnimo, da sta si državna sekretarja ministrstva za kulturo mag. Marko Rusjan in Matevž Čelik Vidmar konec maja skupaj z županom Samom Turelom ogledala Laščakovo vilo in potek prenove Rafutskega parka. Takrat sta potrdila, da je za obnovo Laščakove vile zagotovljenih 4,9 milijona kohezijskih sredstev.

Prenova vile naj bi se na terenu začela v letu 2025. Predstavniki ministrstva za kulturo in mestne občine so se takrat dogovorili za operativni sestanek v Ljubljani v mesecu juniju, a bo do njega dejansko prišlo čez slabe tri tedne. Na njem bodo podrobneje dorekli postopke, ki so potrebni za začetek prenove. Kot pojasnjujejo na novogoriški občini, naj bi z vsemi predhodnimi dejavnostmi (projektiranje, razpisi...) začeli v prihodnjem letu, več pa bo znanega po operativnem sestanku 9. avgusta.