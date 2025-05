Prenovljeni bazen na Rojcah napolnili z vodo

»Protitočni bazen je prava revolucija. Pred njegovo ureditvijo smo ob robu kopališkega objekta razpolagali z bazenčkom, ki je meril štiri metre v širino in osem v dolžino, prekrit pa je bil s pleksi steklom. Novi protitočni bazen meri 4,5 metrov v širino in 20 metrov v dolžino, opremljen je z napravo za gretje vode in sistemom, ki uravnava odstotek vlage. Običajno je v bazenih 95 odstotkov vlage, ob našem protitočnam bazenu je približno petdesetodstotna, kar zagotavlja boljše počutje obiskovalcem in boljše pogoje za delo uslužbencem,« pravi Martina Gratton in pojasnjuje, da protitočni bazen omogoča tudi hidromasažo, tako da se celotno območje lahko spremeni v center za dobro počutje. Glavno značilnost protitičnega bazena zagotavlja motor, ki deluje s šestimi hitrostmi in simulira razne pogoje, ki jih med tekmami dobijo plavalci. Za treniranje v novem goriškem protitočnem bazenu se zanima tudi italijanski plavalec Gregorio Paltrinieri, dobitnik najrazličnejših kolajn na tekmovanjih najvišje ravni vključno z olimpijskimi igrami. »Paltrinieri bo predvidoma prišel na trening v naš protitočni bazen ob koncu poletja,« pravi Martina Gratton in opozarja, da v Italiji imajo podoben protitočni bazen samo v plavalnem središču Acqua Acetosa v Rimu. »Plavalci se radi odpravljajo na treninge na otok Tenerife in v razne druge protitočne bazene po svetu, ki so pa običajno manjši od goriškega,« razlaga Martina Gratton. V gradnjo protitočnega bazena so vložili pol milijona evrov, ki ga je dela na razpolago Dežela Furlanije - Julijska krajina. Društvo Gorizia Nuoto je pristavilo 50.000 evrov svojih sredstev, poleg tega je pridobilo še 60.000 evrov iz sklada za športna društva.

Zunanji bazen bo na voljo za tekmovanje v triatlonu, ki bo 24. in 25. maja, medtem ko bodo tradicionalno tekmovanje Trofeo dell’Est organizirali 30. maja in 1. junija. Obiskovalcem bo zunanji kopališki kompleks na voljo od ponedeljka, 2. junija.