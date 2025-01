Prenovljeno igrišče v Števerjanu bi lahko koristila širša skupnost

Ne le za osnovnošolce, ki obiskujejo šolo Alojza Gradnika v Števerjanu, temveč za vso mladino in širšo skupnost želi števerjanska občinska uprava prenoviti dotrajano občinsko športno igrišče ob vaški šoli. Slednje, ki zaobjema poleg šolskega dvorišča tudi večjo betonsko ploščo, je nastalo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in kliče po prenovi. Ob lepem vremenu se tu igrajo osnovnošolci med odmori, prenovljeno igrišče pa bi lahko koristili tudi drugi mladi občani.

O potrebnih delih se je števerjanski župan Marjan Drufovka že pogovoril s podpredsednikom Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je odgovoren tudi za kulturni in športni resor, Mariom Anzilom. Občina pa se bo po vsej verjetnosti prijavila na deželni razpis, ki bo objavljen spomladi in bo namenjen prav tovrstnim posegom, ter zaprosila za prispevek v višini 400 tisoč evrov. Urediti želijo namreč poleg dvorišča in igrišča tudi slačilnice in sanitarije.

S podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine bi uresničili sodobno in večnamensko športno igrišče, kjer bi lahko igrali nogomet, košarko in odbojko, na njem pa bi lahko prirejali tudi druge vrste dogodkov. Popravili bi in zamenjali ograje ter uredili razsvetljavo. Obnovitvena dela nameravajo v primeru, da bi Dežela Furlanija - Julijska krajina občini namenila finančna sredstva, izpeljali v največ dveh letih.