Prenovljeno ulico predali namenu

V Novi Gorici so včeraj namenu predali prenovljeno Delpinovo ulico in obenem prižgali praznične lučke v mestu. Občina se je pri okrasitvi mesta letos povezala oz. tematsko uskladila z družbo Hit. Ulica bo od 17. do 31. decembra gostila božično-novoletno tržnico, družba Hit pa je v sklopu zabaviščnega centra Park odprla novo restavracijo Panorama, dostop do nje je urejen izven igralniških prostorov. Delpinova ulica je bila zgrajena v začetku 50. let prejšnjega stoletja. Najprej je bila poimenovana »cesta 5« in je bila prva nakupovalna ulica v mestu. Po prenovi je celotna širina ulice na enem nivoju, brez višinskih razlik med pločnikom, kolesarsko stezo in voziščem. Hitrost prometa je omejena na 20 kilometrov na uro.