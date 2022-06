Prepevajo že 70 let

Domač, doživet in prisrčen večer s prepletanjem petja, besed, barv in štirih letnih časov, saj »je vsaka pevska sezona sama sebi svoj letni čas, včasih pa prepleta celo vse štiri«. Tako bi lahko opisali sobotni koncert Zvočne barve časov, s katerim so v Števerjanu proslavili 70. obletnico neprekinjenega delovanja domačega mešanega pevskega zbora F. B. Sedej. V župnijski dvorani Sedejevega doma je ob mešanem zboru pod vodstvom Patricka Quaggiata nastopil tudi otroški pevski zbor pod vodstvom Martine Hlede. S skladbami so se prepletale recitacije malih pevcev Sofije di Battista, Maje Komjanc, Mitje Komjanca, Luke Manià, Vide Miklus in Irine Škorjanc ter glas Mihe Kovica.

Pevci mešanega zbora Sedej iz Števerjana so se predstavili z izključno slovenskimi ljudskimi pesmimi oz. pesmimi slovenskih skladateljev. Na platnu so se ob prepletanju pesmi in verzov prelivali odtenki barv, ki so bili tematsko povezani v sosledje letnih časov. Publiko so ob koncu nagovorili nekateri gostje.

Najprej je poslušalce pozdravila predsednica društva Frančišek B. Sedej Ilaria Bergnach. »Mešani pevski zbor Sedej je glavni steber društvenega delovanja in je tudi dragocen element vaškega utripa, ker povezuje prebivalce in gradi njihov občutek pripadnosti domačemu prostoru,« je povedala Bergnachova in izpostavila pomen, ki ga v zboru imajo medgeneracijski odnosi, preko katerih se prenaša tudi kultura zborovskega petja. »Naj ostane želja po zborovskem petju, kakovostnem in žlahtnem grajenju slovenske kulturne dejavnosti v naši skupnosti še naprej tako goreča, kot je bila doslej,« je zaključila Ilaria Bergnach. V imenu občine Števerjan je pozdravil podžupan Marjan Drufovka, pevcem je nato v imenu Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice čestital podpredsednik Miloš Čotar. Ob visokem jubileju delovanja je Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije nagradil najbolj vztrajne pevce. Sabina Volk Simčič, koordinatorka območne izpostave Nova Gorica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, je nekaterim posebno zaslužnim pevcem razdelila Gallusove značke, ki jih JSKD podeli posameznikom za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe.

Ob priložnosti so publiki predstavili tudi knjižico, ki je nastala z namenom, da zabeležijo zgodovino domačega zbora od zametkov, ki segajo že v drugo polovico 19. stoletja, ko so v vasi ustanovili Katoliško bralno društvo, vse do danes. Lično publikacijo, ki obsega preko 70 strani s članki in arhivskimi fotografijami, so uredili Petra Ciglič, Alenka di Battista, Andrejka Hlede, Damjan Klanjšček, Matej Pintar in Klara Tercic. Knjižico je izdalo društvo Sedej s finančno podporo ZSKP in JSKD.