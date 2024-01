Preplet kulture, pohodništva in kolesarjenja

17 različnih ciljev in skupno 23 ekskurzij po znanih in manj znanih goriških poteh za spoznavanje prostora, kulture, zgodovine in tudi gospodarstva bodoče Evropske prestolnice kulture. Tako so včeraj predstavili projekt za turistično promocijo na Goriškem Corcevie d’Europa (Evropska razpotja). Prvi izlet bo v soboto, 3. februarja, vodeni ogledi v italijanščini, nemščini in angleščini (eden bo potekal tudi v slovenščini) se bodo nadaljevali vse do julija. Nekateri so čezmejni, kot na primer prvi, ki ga prireja goriška občina v sodelovanju z združenjem CTA in med katerim se bodo udeleženci sprehodili od Ulice Cappella v mestnem središču do samostana na Kostanjevici.

Pri organizaciji projekta, ki ga podpira Dežela FJK, sodeluje goriška občina z raznimi partnerji, med katerimi so združenje UISP, Amici di Israele, goriška nadškofija, raziskovalni center C. Seppenhofer, avtobusno podjetje APT in kmetija Zian Luigia Profumo di Lavanda ter La casa dell’ape. Na včerajšnji predstavitvi je po pozdravih goriškega župana Rodolfa Ziberne, občinskega odbornika Luce Callarija in deželnega svetnika Diega Bernardisa Razpotja predstavila Rossana Puntin, ki je odgovorna za koordinacijo vodenih ogledov in ki je projekt tudi zasnovala.

Vse ekskurzije bodo brezplačne, udeleženci se bodo v glavnem premikali peš ali s kolesom. Dogodki se delijo na pohode v naravi, zgodovinsko-kulturne vodene oglede in obiske kmetij. Prvi daljši pohod bo na sporedu v nedeljo, 11. februarja, ko se bodo udeleženci na sedem kilometrov dolgi pešpoti ustavili pri oranžnih klopeh Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja APRO, na razglednih točkah v vinogradih ali zgodovinsko pomembnih krajih na Oslavju. Marca in aprila prirejajo zgodovinski pohod po tematski poti Parka miru na Sabotinu, pa tudi treking od goriškega grajskega naselja do samostana Kostanjevica, Laščakove vile in Rafuta.