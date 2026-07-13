Jadran potrdil ogrodje lanske ekipe

Košarkarji Jadrana večinoma še uživajo na počitnicah. Čez dober mesec, oziroma 17. ali 18. avgusta, kot nam je povedal Jadranov športni direktor Borut Ban, bodo začeli priprave na novo naporno sezono v prvenstvu meddeželne B-ligi, ki se bo začelo kot običajno konec septembra. Četa potrjenega trenerja Matije Jogana bo trenirala na Rouni. Takrat bodo priprave na novo sezono začele tudi nekatere Jadranove mladinske ekipe, v prvi vrsti v starostni skupini U19. Slednje, košarkarje letnikov 2008 in 2009, bo vodil pomočnik trenerja Jogana v članski ekipi Rok Heiligstein. »Košarkarji ekipe U19 bodo nato nastopali tudi v raznih članskih prvenstvih: za člansko ekipo Jadrana v meddeželni B-ligi, Kontovel v deželni diviziji 1 ali pa Sokol v deželni diviziji 2,« je še dodal Borut Ban, ki je še povedal, da bo bržkone isti dan začela s pripravami tudi Jadranova ekipa v starostni skupini U17, ki bo pod taktirko trenerja Andree Mure nastopala v prvenstvu »eccellenza«.

Pri Jadranu so potrdili ogrodje lanske peterke, ki je dosegla obstanek. Dres združenega moštva bodo še oblekli kapetan Matija Batich, Marco Gobbato, Nikolaj Persi, Ivan Gulič, Iacopo Demarchi, Marko Milisavljevic in Enrico Gobbato. »Po zelo dobri sezoni pa številni klubi snubijo Diminića, tako da še ne vemo, ali ga bomo uspeli zadržati,« je še zaključil Ban.

Domače tekme bo Jadran tudi letos igral ob nedeljah ob 18. uri v športni dvorani PalaChiarbola pri Čarboli v Trstu. Jadranovo vodstvo pa je zaprosilo, če bi lahko na Čarboli imeli še tretji tedenski trening. V lanski sezoni so v Trstu trenirali dvakrat. Druge treninge so razporedili na Rouni pri Briščikih in v Repnu.