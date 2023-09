Prestolnici kulture bosta nadgradili sodelovanje

Župani Nove Gorice, Gorice in nemškega Chemnitza Samo Turel, Rodolfo Ziberna in Dagmar Ruscheinsky so včeraj v novogoriški mestni hiši podpisali sporazum o sodelovanju med Evropskima prestolnicama kulture v letu 2025.

Prvi sporazum so podpisali že jeseni 2021, zdajšnji pa sodelovanje še dodatno nadgrajuje in opredeljuje. Tako si bodo na podlagi novega sporazuma izmenjali znanja in izkušnje na področju načrtovanja in izvajanja kulturne politike, razvijali bodo skupne prijave na projekte, ki se financirajo iz programa Ustvarjalne Evrope, skupaj si bodo prizadevali na področjih turizma, marketinga in komunikacije, podpirali bodo lokalne akterje pri prijavah za evropska sredstva, razvijali bodo skupne kulturne projekte za EPK 2025, skupne iniciative lokalnih ponudnikov vina, izmenjevali bodo umetnike in umetniške skupine v okviru programa Artists in residence, podpirali mlade in njihove organizacije.

»Z obema mestoma, Gorico in Chemnitzem, že sodelujemo pri pripravah na leto naslova Evropske prestolnice kulture 2025, stkali smo že globoke in prijateljske vezi. Redno se srečujemo, tudi preko spleta, usklajujemo projekte in sodelujemo,« je poudaril novogoriški župan Samo Turel in opozoril, da bodo na podlagi novega sporazuma sodelovanje še okrepili.

Tudi turizem in gospodarstvo

»S sporazumom želimo doseči, da bi se naše sodelovanje nadaljevalo tudi po letu 2025 in to ne samo na kulturnem področju, ampak tudi v turizmu in gospodarstvu, pri razvoju skupnih pobud, pri izmenjavi idej in iskanju skupnih rešitev,« je poudaril Turel in napovedal, da bodo sodelovanje razširili na enogastronomijo, na kulturnem področju bodo vzpostavili stike med novogoriškim Xcentrom in ustanovo Makers United iz Chemnitza, poskrbeli bodo za izmenjavo s festivalom R.o.R., ter med festivaloma Pixxelpoint in Pochen intermedia.

»V Novi Gorici sem prvič, nekateri moji sodelavci pa so že prej obiskali vaše mesto. Že od prvega trenutka smo ugotovili, da smo v gosteh pri dobrih ljudeh. Prepričana sem, da se bomo v našem sodelovanju eden od drugega veliko naučili. Verjamem, da bomo tudi v bodoče sodelovali v evropskem duhu. To sodelovanje je zelo pomembno in bo imelo pozitivne učinke tudi v bodoče, zlasti pri EPK 2025. Pomembno je spodbujati izmenjavo znanja ter se vzajemno spoznavati,« je poudarila Dagmar Ruscheinsky, županja Chemnitza, glede katerega je povedala, da gre za mesto z dolgo industrijsko tradicijo, v katerem živi 250.000 ljudi. Po drugi svetovni vojni je pripadalo Nemški demokratični republiki in je nosilo ime Karl Marx Stadt. »Naše mesto ima univerzo, polno kulturnih društev in kreativnih ljudi,« je še povedala županja.

»Ponovno si želimo okrepiti zamisel Evrope, vzpostaviti stik med občinami in društvi ter dati sporočilo upanja. Tudi po letu 2025 želimo zapustiti našim zanamcem dediščino tega sodelovanja. Pokazali bomo, kako lahko kljub različni zgodovini, pogosto boleči in polni tragedij, kljub različnim jezikom in kulturi sodelujemo,« je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna. V okviru obiska nemške delegacije se je včeraj Chemnitz predstavil na Dnevu tehnične kulture v novogoriškem Xcentru, in sicer z obrtništvom, inovacijami in tehnološkimi podjetji. V večernih urah so si nemški gostje v družbi goriškega in novogoriškega župana ogledali goriško prireditev Okusi ob meji.