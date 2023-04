Pretep ali izgred?

Nekateri spletni mediji so v ponedeljek poročali o pretepu 27-letnega Maročana v centru za priseljence CPR v Gradišču. Nad mladeničem naj bi se 20. aprila policisti znesli s pendreki, potem ko je kriče zahteval pojasnila v zvezi z nekaterimi dokumenti in srečanje s svojo odvetnico. Po besedah le-te – Simone Stefanelli – in migrantov, ki z njim delijo sobo, naj bi policisti s ščiti in čeladami mladeniča porinili na tla ter ga grobo pretepli s pendreki, nad ostale migrante, ki so protestirali, pa naj bi se spravili z mrzlo vodo. V posnetkih, ki so jih naredili z mobiji, udrihanja s pendreki ni videti, na spletu pa so objavljene fotografije 27-letnikovega hrbta, na katerem je več ran.

Za pojasnila smo zaprosili goriško kvesturo, kjer zavračajo obtožbe. »Zgodilo se je to, kar se žal večkrat dogaja. Policisti so posredovali v sobi, kjer je prišlo do izgreda. Skupina migrantov, ki jih je vodil 27-letni Maročan, je zanetila ogenj ter začela policiste obmetavati z raznimi predmeti in kosi pleksi stekla. Policisti so zato morali ukrepati in zagotoviti varnost. Intervencija je bila odločna, a pretepanja ni bilo. Ran, ki jih ima mladenič na hrbtu, med drugim ni mogel povzročiti pendrek,« pravijo na kvesturi, kjer tudi izpostavljajo, da je CPR v Gradišču edini, kjer migranti lahko uporabljajo mobilne telefone, zato trditev, da mladeniču niso dovolili govoriti z odvetnico, ne drži. Ob tem opozarjajo, da so 27-letnika pred nekaj tedni pripeljali v Gradišče iz milanskega centra CPR, kjer je bil med odgovornimi za izgred in povzročitev škode. »Gre za osebo, ki je vedenjsko problematična in se je v preteklosti tudi že samopoškodovala,« pojasnjujejo s kvesture. Svetniško oz. parlamentarno vprašanje na to temo sta že napovedala deželni svetnik Furio Honsell (Open) in poslanec Nicola Fratoianni (Zeleni Levica).