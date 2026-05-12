Prevajalski natečaj v spomin na Kosovela z novim logotipom

»Novi logotip Kosovelove nagrade izraža željo po nadaljevanju po poti, ki jo Dežela Furlanija - Julijska krajina podpira z namenom spodbujanja in ohranjanja kultur, identitet in jezikov, prisotnih na našem ozemlju.« Tako je poudaril deželni odbornik Pierpaolo Roberti na včerajšnji predstavitvi novega logotipa prevajalskega natečaja, ki ga v spomin na Kosovela razpisuje Tržiški kulturni konzorcij, financirata pa ga Dežela in ZKB Trst Gorica.

Novi logotip se navezuje na očala Srečka Kosovela: leči predstavljata dva jezika in dva pogleda, italijanskega in slovenskega, medtem ko mostiček očal simbolizira vlogo prevajanja pri povezovanju kultur. Grafični znak se navezuje tudi na kraško območje in spremlja ponovno oživitev nagrade, katere zadnja izvedba sega v leto 2007.

Natečaj je sicer namenjen prevajanju slovenskih del v italijanski jezik. Prvi razpis je bil objavljen leta 1994 in je zbral 64 prijavljenih del iz Italije in Slovenije. Med najpomembnejšimi dosežki izstopa prevod Nekropole Borisa Pahorja, ki ga je pripravil Ezio Martin, Tržiški kulturni konzorcij pa ga je izdal kot prvo italijansko izdajo tega dela. Novi razpis zapade 31. julija. Informacije so na voljo v slovenskem uradu Tržiškega kulturnega konzorcija.