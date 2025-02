Na Cavourjevem trgu v Tržiču je danes, 23. februarja, prišlo do nasilnega dogodka. Dva moška - oba naj bi bila državljana Bangladeša - sta se sprla, nakar je eden od dveh izvlekel nož in drugega zabodel. Dogodek se je zgodil v dopoldanskem času, na trgu je bilo kar nekaj ljudi. Na kraj so takoj pridrveli reševalci in karabinjerji. Ranjenega moškega so prepeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli na zdravljenje z rdečo triažno kodo. Dobil naj bi hude poškodbe.