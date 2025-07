Pri Gradežu pijan spal na »ponorelem« plovilu

Pijan je zaspal na katamaranu, ki pa je brez kapetana »zblaznel« in z nenavadno visoko hitrostjo krožno samovoljno potoval po morju. Do neverjetnega dogodka, ki je bolj podoben kakemu filmskemu prizoru, je prišlo včeraj popoldne približno pet navtičnih milj od Gradeža.

Obalna straža se je nemudoma odpravila do plovila, ga uspela nekako zasilno ustaviti in se vkrcati nanj. Ko so stopili na katamaran, je moški sladko spal. Po vrnitvi v Gradež je alkoltest pokazal preseženo dovoljeno mejo alkohola. Moškemu so naprtili globo v višini 5000 evrov, odvzeli plovno dovoljenje in zasegli katamaran.