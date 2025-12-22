Pri Mirnu s kombijem bežal v Italijo

V petek zjutraj, okoli 7. ure, so policisti na vrtojbenski obvoznici poskušali ustaviti romunski kombi s pripeto prikolico, a voznik se ni odzval in je nadaljeval proti naselju Miren. Policisti so ga večkrat poskušali zaustaviti z modro svetilko in zvočnimi signali, a je voznik pospešil, da bi se izognil kontroli, pri čemer je ogrožal druge udeležence v prometu.

Vozilo je pri Mirnu prečkalo državno mejo z Italijo, slovenski policisti pa so obvestili italijanske kolege. Po približno dvajsetih minutah so italijanski prometni policisti kombi ustavili v bližini Palmanove.

Za volanom kombija je sedel 33-letni državljan Romunije, prevažal je pet potnikov, prav tako romunskih državljanov. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo zoper romunskega voznika izvedli prekrškovni postopek zaradi več kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. Prav tako bodo zoper voznika ukrepali italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije.