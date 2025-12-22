Umetnik Franco Dugo le obiskal svojo razstavo

Umetnik Franco Dugo je danes končno obiskal razstavo svojih del v KC Lojze Bratuž. Odprtje razstave Silvii, ki je posvečena njegovi pokojni ženi, je namreč novembra minilo brez njegove navzočnosti, saj se je zaradi bolezni ni mogel udeležiti. Po težkem obdobju si je 84-letni slikar ob pomoči brata in družine opomogel in je danes vidno ganjen lahko prvič v živo doživel postavitev, ki sta jo novembra z občutljivostjo pripravila Giancarlo Pauletto in Saša Quinzi. Umetnika in njegove sorodnike so v KCLB toplo sprejeli predsednica Franka Žgavec s sodelavci ter številni prijatelji in poznavalci njegove umetnosti. Zaradi velikega obiska bo razstava odprta do konca januarja 2026.