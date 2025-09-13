Pri Novi Gorici odprli padalski center in turistično informacijsko točko

Pri Šmihelu pri Novi Gorici so odprli večnamenski objekt, ki bo služil kot center za padalce in turistična vstopna točka. »Gre za objekt, ki prepleta šport in turizem in veseli smo, da ga je Mestna občina Nova Gorica prepoznala kot spodbudo za razvoj enega dela turizma,« je dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Objekt, ki so ga odprli slabo leto dni po položitvi temeljnega kamna, leži ob glavni cesti pod Lijakom, vzletiščem za jadralne padalce in zmajarje. Naložba je stala 784.000 evrov, 350.000 evrov je zanj prek razpisa namenilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Investicija v Zeleni vstopni center Lijak je obsegala gradnjo večnamenskega objekta ter ureditev parka in prireditvenega prostora. Zastekljen večnamenski odprt prostor bo v visoki sezoni namenjen predvsem turistom, vse leto pa tudi lokalnim prebivalcem in bo omogočal dogodke in predstavitve ponudbe lokalnih skupnosti.

Manjši del objekta je namenjen turistični informacijski pisarni in prodajalni lokalnih spominkov. Urejena so stojala za kolesa, ob njih je polnilnica za električna kolesa, zeleni površini z lesenimi tribunami, klopmi in mizami ter otroškimi igrali. Urejena je ploščad, ki je namenjena vzpostavitvi premične gostinske ponudbe ali manjšega gostinskega obrata.

Vstopni center je mestna občina pripravila v sodelovanju z Društvom Polet Nova Gorica in Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, slednji bo z objektom tudi upravljal.

Turistično informacijska točka bo odprta od aprila do konca oktobra od 10. do 18. ure, od novembra do konca marca pa od 8. do 16. ure, je še dejala Lojkova.