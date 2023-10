Policisti so minulo soboto v Ulici Manzoni v Gorici izsledili 36-letnega slovenskega državljana, ki je imel pri sebi 111 gramov heroina in nekaj opreme za pripravljanje odmerkov droge. Poleg tega so mu zasegli še en gram kokaina. Ne nazadnje so na njegovem domu našli še dva grama marihuane in ga naposled aretirali.