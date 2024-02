Pri upravljanju Gradine se obetajo novosti

Kdaj bo spet zaživel sprejemni center Gradina? Na doberdobski občini na to vprašanje še ne morejo odgovoriti, po besedah župana Fabia Vizintina pa si uprava prizadeva, da bi do tega prišlo »čim prej«. Želja po čimprejšnjem ponovnem odprtju muzeja in lokala ter ponovnem zagonu didaktičnih in drugih dejavnosti v naravnem rezervatu Doberdobskega in Prelosnega jezera je bila po županovih besedah tudi eden od razlogov, zaradi katerih so se z zadrugo Pavees dogovorili za sporazumno in ne drugačno prekinitev pogodbe o upravljanju, do katere je uradno prišlo v prejšnjih tednih, točneje 31. januarja.

Kaj je pravzaprav privedlo do nesoglasij in predčasne prekinitve razmerja, župan ne pojasnjuje, po neuradnih informacijah pa naj bi bile težave bolj kot na delovanje bara in restavracije, ki sta bila dobro obiskana, vezane na ostale storitve in pogoje, ki jih je predvidevala pogodba. Kakorkoli že, tehnični urad Občine Doberdob je v prejšnjih dneh vzel na znanje popis sporazumne prekinitve pogodbe z zadrugo Pavees, ki se je ob podpisu odrekla tudi preostalim 46.400 evrom za leto 2023. Medtem je služba za biološko raznovrstnost Dežele Furlanije - Julijske krajine Občini Doberdob že namenila 58.000 evrov za stroške upravljanja v tekočem letu 2024.

V odločbi tudi piše, da Občina Doberdob v letošnjem letu ne bo oddala enotnega naročila za vse storitve, ki so povezane z delovanjem sprejemnega centra in naravnega rezervata, temveč jih bo oddajala posamezno. To pomeni, da ustanova, ki bo skrbela za vodene oglede, okoljski monitoring in muzej ne bo nujno tista, ki bo upravljala bar, restavracijo in prenočišča.

Pripravljajo sklep

»V kratkem bomo v občinskem odboru obravnavali sklep, ki bo vseboval nove kriterije za upravljanje sprejemnega centra Gradina. Pri upravljanju bo v primerjavi s preteklostjo nekaj sprememb. Le-te bodo podrobneje orisane v sklepu,« napoveduje župan Vizintin, ki se nadeja, da bodo razpisi objavljeni v doglednem času in da bo sprejemni center kmalu spet zaživel.

Gradina je sicer zaprta za javnost od sredine decembra. Od takrat ne obratuje gostinski lokal, zaprti so tudi muzej, kraška soba in prenočišča. Zadruga Pavees, ki ima svoj sedež v Vidmu, je upravljanje sprejemnega centra Gradina in naravnega rezervata prevzela aprila 2021. Takrat je nasledila zadrugo Rogos, ki je pred tem upravljala rezervat štirinajst let. Pred tem je bil rezervat eno leto brez upravitelja. Od maja do oktobra 2006 je za upravljanje centra skrbela zadruga Maja iz Gorice, pred tem je bila upraviteljica rezervata zadruga Dob.

Sprejemni center Gradina so odprli aprila 2003. Naložba je bila vredna pet milijard in štiristo milijonov nekdanjih lir, ki jih je leta 1999 doberdobska občina prejela iz evropskih skladov za regionalni razvoj.

Po besedah župana Fabia Vizintina si Občina Doberdob že več let tudi prizadeva, da bi za upravljanje naravnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera podpisala programski dogovor z občinama Ronke in Tržič, s katerima si zaščiteno območje ozemeljsko deli. »Občina nositeljica bi nato lahko sklenila pogodbo za upravljanje rezervata z Deželo FJK. Na ta način bi lahko v rezervatu naredili marsikaj oz. pripravili razvojni načrt, za zdaj pa je ta naša želja naletela na gluha ušesa,« zaključuje Fabio Vizintin.