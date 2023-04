Pri Vilešu se je prevrnil avtomobil

Na avtocesti A4 se je danes dopoldne pri izvozu za Vileš prevrnil avtomobil s tremi osebami. Operaterji interventne telefonske številke 112 so po prejetju obvestila poslali na kraj reševalno vozilo in helikopter. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so na mestu nudili zdravstveno oskrbo vozniku in potnikoma, pri čemer so vsi trije odklonili prevoz v bolnišnico. Prisotni so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke ter osebje družbe Autovie Venete.