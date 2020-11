Pri Vrtojbi prestregli toyoti, ukradeni v Italiji

Novogoriški policisti so minuli petek v večernih urah na obmejni kontrolni točki pri Vrtojbi ustavili dve novejši toyoti RAV4 hybrid, ki sta ju vozila 23-letni in 43-letni ukrajinski državljan. Pri pregledu so ugotovili, da imata vozili ponarejene registrske tablice ter ponarejeni identifikacijski nalepki. Voznika sta sicer pokazala policistom pravi prometni dovoljenji, iz dokumentov pa je bilo razvidno, da sta najemnika dva italijanska državljana. V nadaljevanju preiskave so še ugotovili, da sta moška registrske tablice, številko šasije in identifikacijsko nalepko obeh vozil prilagodila prometnima dovoljenjema. Posumili so, da sta bili vozili ukradeni v Italiji, kar je potrdila nadaljnja preiskava.

Policisti so oba voznika pridržali in obvestili pristojne pravosodne organe. V nedeljo sta bila izročena preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju za oba odredil pripor v solkanskem zaporu.