Pričakujejo porast prosilcev pomoči

Že po prvem valu pandemije so v emporijih solidarnosti v Gorici, Tržiču in Gradišču zabeležili povečan obisk, tako da tudi tokrat pričakujejo porast števila oskrbovancev.

Med letošnjim letom sta bila emporija iz Gorice in Gradišča odprta tudi med pomladnim »lockdownom«, pri čemer so bili seveda izredno pozorni na razkuževanje prostorov in zagotavljanje varnostne razdalje; ko so bile omejitve najbolj ostre, obiskovalci niso smeli v emporij, ampak so na daljavo izbrali blago, ki so jim ga prostovoljci izročili pred vrati. Med pandemijo se je število obiskovalcev emporija povečalo, saj so se številne družine znašle v stiski zaradi izgube prihodkov. Februarja je goriški emporij obiskovalo 321 družin, medtem ko jih je bilo avgusta potrebnih pomoči 355. »Skupno smo avgusta pomagali približno tisoč ljudem, zdaj jih je pomoči potrebnih približno 700, sicer pričakujemo, da se bo njihovo število zaradi novih zapor in težav za gospodarstvo spet povišalo,« pravi direktor nadškofijske Karitas Renato Nucera in pojasnjuje, da februarja v Gradišču pomagali 42 družinam, junija pa jih je bilo potrebnih pomoč kar 66. Tretji emporij solidarnosti v goriški pokrajini deluje v Tržiču; v njem trenutno pomagajo približno 590 ljudem, medtem ko je bilo junija prosilcev pomoči približno 650. Med obiskovalci emporija so tako tuji državljani kot domačini; večina izmed njih se je znašla v stiski zaradi izgube delovnega mesta.