Pričakujejo preko 400 veslačev

»Vremenska napoved nam je naklonjena in prijavljenih je že veliko plovil, zato upamo, da bomo presegli prag 400 udeležencev in s tem dosegli nov rekord,« pravi Andrej Humar iz Kajak kluba Soške elektrarne, ki skupaj s prijatelji Kajak kluba Šilec, Združenja slovenskih športnih društev v Italiji in Športne zveze Nova Gorica ta konec tedna vabi na GO! Spust po reki Soči - 40. Soško regato.

Prireditev bo v soboto, 6. septembra, ponovno povezala Solkan s Pevmo in z njima celoten čezmejni goriški prostor; organizatorji se nadejajo, da bo ob jubileju in v okviru GO! 2025 njeno sporočilo rušenja meja in gradnje zavezništev odmevnejše kot kadarkoli prej. Kot so včeraj pojasnili že omenjeni Humar, tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig in Bojan Makuc iz KK Šilec, je spust letos del širšega projekta, financiranega iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO in v okviru katerega sta že potekala dogodek GO! Bike in akcija Očistimo bregove Soče. Udeležba je letos brezplačna (zbirali bodo prostovoljne prispevke za projekt, ki ga KK Soške elektrarne vodi v Ugandi), prijava z lastnimi plovili pa je možna tudi na dan spusta. Kapacitete 30 raftov, ki jih organizatorji nudijo udeležencem, so bile včeraj že skoraj zapolnjene, interesenti pa lahko še vedno poskusijo pisati na naslova kkse@siol.net in gorica@zssdi.it ter ugotoviti, ali je na plovilih še kako prosto mesto.

Ker so želeli udeležencem omogočiti, da se na druženju po spustu zadržijo do večernih ur, so dogodek tokrat priredili na soboto, start pa bo kot običajno ob 11. uri pod jezom v Solkanu. Do cilja pri plavajočem pomolu v Pevmskem parku bodo udeleženci predvidoma priveslali v dveh-treh urah. Okrog 14. ure bo sledilo druženje v solkanskem Kajak centru, kjer ob hrani in pijači napovedujejo nagrajevanje, tradicionalni srečelov in obilo dobre volje z glasbeno skupino The Maff.

V menu Občine Gorica in ZSŠDI sta na včerajšnji predstavtvi čestitala organizatorjem tudi odbornik Giulio Daidone in Sandro Corva.