Pridobitev za otroke in celotno skupnost

Poldrugo leto po odprtju nove osnovne šole so danes v Sovodnjah na občuteni in dobro obiskani slovesnosti predali namenu novo stavbo vrtca Čira Čara, ki je po občinskem parku in omenjenem šolskem poslopju še dodatno oplemenitila osrednji del vasi. Dogodka se je v sodobno opremljenih in privlačnih prostorih udeležilo veliko ljudi, od tistih, ki imajo zasluge za njihov nastanek, do tistih, ki bodo v njih delali, se igrali, izobraževali in odraščali.

Trak so prerezali sovodenjski župan Luca Pisk, ravnateljica Sonja Klanjšček, vodja Deželnega urada za slovenske šole Igor Giacomini, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, senatorka Tatjana Rojc, goriška namestnica prefekta Maria Rosaria Mancini in Paolo Nonino, vodja tehnične službe Občine Sovodnje. Številnim navzočim so s pevsko dobrodošlico postregli sami otroci vrtca, ki bo z letošnjim letom dobil tudi pomladni oddelek. Za blagoslov je poskrbel župnik Renato Podbersič.

»Pred letom in pol smo otvorili novo osnovno šolo in zdaj smo tukaj pred novim poslopjem otroškega vrtca. Zamisel za nastanek tega primarnega izobraževalnega središča je nastala že veliko let nazaj, na ”ruševinah” starega nogometnega igrišča in ob širitvi avtocestnega odseka Vileš-Gorica, ki je ponovno zarezal v našo vaško skupnost,« je navzoče nagovoril Luca Pisk, sovodenjski župan, ki se s sodelavci veseli vseh teh dosežkov in predvsem dejstva, da lahko najmlajši člani skupnosti koristijo udobne, svetle in varne prostore.