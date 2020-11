Prihodnje leto čezmejni kolesarski užitki ob reki Soči

Goriški občinski odbor je sprejel končni načrt kolesarskih stez, ki jih bodo na območju Občine Gorica v okolici reke Soče zgradili v okviru 4. sklopa projekta Isonzo-Soča. Projekt poteka v okviru obsežnega načrta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, imenovanega Čezmejni park Isonzo-Soča. Cilj tega načrta, za katerega ima EZTS GO na voljo pet milijonov evrov, je promocija značilnega območja reke Soče in vključuje izboljšanje dostopnosti krajev, povečanje turistične privlačnosti ter oblikovanje prepoznavne blagovne znamke.

Kolesarske poti bodo prvi »otipljiv« rezultat omenjenega projekta na italijanski strani meje, saj so rekreacijskem parku v Vrtojbi že lani uredili zelene površine s parkirišči za avtodome, pri kajakaškem centru v Solkanu pa s polno paro poteka gradnja brvi čez Sočo. Tretji sklop del v okviru projekta Čezmejni park Isonzo-Soča predvideva gradnjo kolesarske in pešpoti od brvi do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico, četrti pa, kot omenjeno, gradnjo kolesarske poti v Gorici. Njen prvi del bo povezoval Solkan in Stražce prek ulice Scogli vse do Pevmskega mosta in se bo nadaljeval po Ulici Cordaioli do »pašerele«, ki iz Stražc vodi v Podgoro. S tem bo zgrajen goriški del kolesarske poti, ki je v krajinskem načrtu Dežele Furlanije - Julijske krajine označena kot FVG 5 Soška kolesarska pot in se od »pašerele« nadaljuje vzdolž reke Soče skozi druge občine nekdanje goriške pokrajine vse do Gradeža.Drugi del kolesarske poti iz projekta EZTS GO bo povezal Škabrijelovo ulico s Pevmskim mostom prek Ulice Scodnik, Ulice Brass in Drevoreda 20. septembra. V okviru projekta je predvidena povezava vseh obstoječih kolesarskih in pešpoti, ki bo ustvarila neprekinjeno omrežje in torej nemoteno kolesarjenje po celotnem območju EZTS GO. V ta namen je predvidena tudi izgradnja poti na nasprotnem bregu reke Soče kot nadaljevanje obstoječe kolesarske poti Solkan-Plave.