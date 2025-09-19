Pripomogel k zmagi, a konca vojne ni dočakal

Do konca septembra je v mali dvorani Kulturnega doma v Gorici na ogled dokumentarna razstava o partizanskem borcu in narodnem heroju Antonu Šibelji-Stjenki. Ob prisotnosti številne publike so razstavo odprli v sredo in dogodek povezali še s predstavitvijo knjige Kdo so bili ti ljudje. Avtorici knjige in razstave sta sestri-dvojčici Katica in Irena Šibelja, daljni sorodnici narodnega junaka Antona, ki je bil doma iz Tomačevice na Krasu.

Predsednik Kulturnega doma Igor Komel je izpostavil, da letos obeležujemo 80-letnico konca 2. svetovne vojne in je zato prav, da to obletnico povežemo tudi s spomini na doprinos slovenskih partizanov k zlomu nacifašizma. K tej zmagi je s svojimi dejanji pripomogel tudi Anton Šibelja - Stjenka, ni pa je dočakal. V bitki z Nemci je namreč padel mesec dni pred koncem vojne.

Podpredsednik ZZB NOB Slovenije Ivan Svetlik je poudaril, da je Stjenka s svojo držo in dejanji spodbujal naše ljudi k skupnemu uporu proti zlu, najprej fašističnemu in nato še nacističnemu.