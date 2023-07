Pripravljajo se na detonacijo bombe

V Novi Gorici potekajo intenzivne priprave na nedeljsko onesposobitev najdene neeksplodirane letalske bombe v bližini železniške postaje, tik ob mejni črti z Italijo. Gre za zahtevno intervencijo, zato bo pred začetkom vseh dejavnosti članov Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi potrebna evakuacije prebivalcev tako dela Nove Gorice kot Gorice (I).

Za organizacijo tega skrbijo in so zadolžene vse službe, ki se ob tovrstnih dogodkih aktivirajo. Prav posebej pa se na nedeljsko akcijo seveda pripravljajo člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS). Tik ob najdišču bombe so že izkopali več kot 4 metre globoko jamo, ki so jo obdali tudi s kar 125 balami sena, ki merijo v višino dobre 4 metre. Tako da skupna višina zaščite znaša več kot 8 metrov.

Kot je povedal član državne enote NUS Aljaž Leban s takšno bariero, kar se da omejijo razmet delcev in učinek udarnega vala, če bi morali bombo onesposobiti z izzvano detonacijo. Vendar bodo ta način uporabili šele v skrajnem primeru.