Pripravljajo se na zaključni »šprint«

Župani občin Sovodnje Luca Pisk, Doberdob Fabio Vizintin in Števerjan Franca Padovan se pripravljajo na zaključni del upravnega mandata. Občinske volitve bodo predvidoma na sporedu 9. junija, ko bodo potekale tudi evropske volitve; dokončno odločitev o datumu mora sprejeti deželna vlada.

V Furlaniji - Julijski krajini bodo župane in županje izbirali v 113 občinah, med katerimi jih je 13 iz nekdanje goriške pokrajine. V občinah Doberdob, Sovodnje in Števerjan morajo pogovori o županskih kandidatih še steči, sicer sta Pisk in Vizintin na razpolago še za en mandat, medtem ko se Franca Padovan po petnajstih letih poslavlja od vodenja števerjanske občine.

Trije župani pojasnjujejo, da jih v zadnjih petih mesecih županovanja čaka kar nekaj dela. Več projektov so nastavili že lani in jih bodo speljali do konca oz. jih bodo začeli uresničevati letos.

Po šoli bodo dobili vrtec

Sovodenjski župan Luca Pisk razlaga, da se je lani začela gradnja novega vrtca, ki ga gradijo na zemljišču med Kulturnim domom Jožefa Češčuta in novo osnovno šolo - slednjo so odprli januarja lanskega leta. »Gradnja vrtca se bo predvidoma zaključila maja, zatem bomo morali poskrbeti za namestitev vse potrebne opreme,«napoveduje sovodenjski župan in pojasnjuje, da bodo med letošnjim letom poleg obnove sedeža civilne zaščite na Vrhu izvedli tudi vrsto vzdrževalnih del na spominskem območju na Brestovcu, za kar imajo na voljo 350.000 evrov. Letos bodo tudi namestili fotovoltaične panele na streho telovadnice, za kar bo šlo 250.000 evrov (50.000 je občinskih proračunskih sredstev), medtem ko bo 200.000 evrov vredna namestitev fotovoltaičnih panelov na objektu ob nogometnem igrišču, kjer so med lanskim letom zamenjali žaromete. Občina Sovodnje si je poleg tega zagotovila 70.000 evrov prispevka za nabavo nekaj dodatne športne opreme za občinski park, letos je predvidena tudi izvedba drugega sklopa obnovitvenih delih na sedežu občine, v kar bo vloženih 180.000 evrov. Župan razlaga, da so med lanskim letom med drugim poskrbeli tudi za odstranitev arhitekturnih pregrad na sovodenjskem pokopališču.

Konec julija lanskega leta je v sovodenjski občini toča povzročila ogromno škodo tako na stanovanjskih in gospodarskih objektih kot tudi na avtomobilih. »Na poslopjih v občinski lasti se je nabralo za 60.000 evrov škode,« še pravi župan.

V kratkem odprejo knjižnico

V Doberdobu se v kratkem obeta odprtje občinske knjižnice, ki je bila zaradi obnove poslopja nižje srednje šole zaprta od leta 2011. Župan Fabio Vizintin pojasnjuje, da je ravnokar v teku katalogizacija knjižnega fonda; komaj bo zaključena, bodo knjižnico odprli. Letos je v Doberdobu predviden tudi začetek gradnje nove občinske telovadnice. V kratkem bodo na občini sprejeli izvršilni načrt, zatem bodo morali objaviti razpis, tako da naj bi se dela začela še letos. Med lanskim letom so uredili stezo okrog Doberdobskega jezera, kjer morajo zgraditi le še razgledišče oz. pomol na Trnišču. Župan napoveduje, da jim je deželna uprava zagotovila še 49.000 evrov prispevka za protipožarno čiščenje območja ob železnici pri Sabličih. Župan med posebno zahtevne izzive uvršča še vse večje težave, ki jih imajo občine pri nabavi opreme, saj se morajo v bistvu za vsak nakup posluževati temu namenjene platforme, kar je zelo zamudno.

Urade bodo preselili v šolo

Števerjanska županja Franca Padovan napoveduje, da bo letos prišla na vrsto obnova sedeža občine, za kar jim bo Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila 1,2 milijona evrov.

»Obnovitvena dela bodo trajala približno eno leto. Poslopje bomo morali izprazniti, selili se bomo v zgornje prostore osnovnošolske stavbe,« pravi števerjanska županja Franca Padovan in opozarja, da so iz projekta za urbano prenovo vasi Borghi 2 prejeli 271.912 evrov prispevka, s katerim so se lotili urejanja središča vasi, talno označili so tri zgodovinske vhode v vas in pri Dvoru s kamnitimi ploščami prekrili betonski zid, ki so ga opremili tudi z dvojezičnim napisom. Z dežele so dobili tudi nekaj manj kot 100.000 evrov za vzdrževalna dela na občinskih cestah; ravno decembra se je začelo vzdrževanje cestišča v Gabrskem koncu.

S sredstvi notranjega ministrstva (83.790 evrov), ki so jih dobili januarja lani, so se med lanskim letom lotili urejanja ceste na Klenčinah v Grojni. Decembra sta se začela drugi in tretji sklop del. Drugi sklop je vreden 50.000 evrov, gre za dodatna sredstva notranjega ministrstva, medtem ko je tretji sklop del vreden 140.000,00 evrov. 100.000 evrov je deželnih, 40.000 evrov pa občinskih sredstev. Še pred božičem so asfaltirali cesto pri Aščevih, v kar je občina vložila približno 30.000 evrov.