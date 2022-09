»Privajamo se na idejo, da smo turistično mesto«

»Postajamo turistično mesto, kar pomeni, da moramo gostinsko in trgovsko ponudbo dopolniti; doslej je veljalo, da so zlasti gostinci in trgovci delali med tednom, ko je bilo za njihove storitve tudi največ povpraševanja predvsem iz vrst domačega prebivalstva. Po novem v mesto zahaja tudi vse več turistov, za katere je treba po drugi strani poskrbeti predvsem ob koncih tedna. Trgovske in gostinske storitve je treba zato na novo premisliti, tako da bomo zadovoljili potrebe domačinov med tednom in turistov med vikendi.« Tako pravi Chiara Canzoneri, ki je aprila prevzela vodenje goriškega odbora zveze Federalberghi od priznanega krminskega gostinca Joška Sirka. Po njenih besedah je bila poletna sezona na pokrajinski ravni in obenem tudi v Gorici zelo dobra.»Uradni podatki bodo znani konec leta, sicer hotelirji opažajo, da je trend pozitiven. S številnim med njimi sem se pogovorila v zadnjih dneh in vsi po vrsti ugotavljajo, da je bil porast števila nočitev med poletjem približno desetodstoten. Nedvomno je za nami dobra poletna sezona, po drugi strani se že ukvarjamo s težavami, zaradi katerih smo zelo zaskrbljeni. Vse težje je najti osebje, še večje preglavice nam povzroča porast energentov,« pravi Chiara Canzoneri in pojasnjuje, da imajo gradeški hoteli rezervacije tudi za september in oktober, ko v naše kraje še vedno zelo radi prihajajo gostje iz Avstrije in Nemčije.

»Kar precej zanimanja beležimo tudi za Gorico, kar je vezano tudi na razne dogodke v mestu in okoliških krajih. Že obrestuje se tudi naziv Evropske prestolnice kulture, saj so mnogi turisti izvedeli za Gorico po televiziji in na časopisih. Ko pridejo, sprašujejo, kje je "Transalpina",« pravi predsednica goriškega odbora zveze Federalberghi in poudarja, da so se znotraj zveze Confcommercio že lotili reševanja vozla nedeljske in praznične ponudbe. »V v bistvu se šele privajamo na idejo, da smo turistično mesto, kar ni tako enostavno. Doslej so gostinci in trgovci imeli veliko dela predvsem med tednom, zdaj se naenkrat njihove storitve zahtevajo tudi ob nedeljah in praznikih. Prilagajanje na novo stvarnost ni vedno lahko, še zlasti za male realnosti, ko je težko kriti stroške za zaposlene, če moramo nanje računati sedem dni na teden. Kljub temu smo se začeli pogovarjati, kako prilagoditi in dopolniti turistično in gostinsko ponudbo; nedvomno bo potrebno sodelovanje prav vseh gostincev in trgovcev, saj je treba združiti moči in se čim bolje koordinirati, da bomo kos novemu izzivu,« poudarja Chiara Canzoneri.