Prizadevajo si za ovrednotenje pustnih običajev

V društvu Karnival imajo ogromno dela. Seveda so že stekle priprave na tridnevno pustovanje, ki bo poživilo Sovodnje med 21. in 23. februarjem; poleg tega pripravljajo projekt, ki je vezan na ponovno odkrivanje in ovrednotenje tradicionalnih pustnih običajev. Za izvajanje projektnih aktivnosti so pred kratkim prejeli prispevek italijanskega ministrstva za kulturne dobrine, ki je pred nekaj več kot enim letom Sovodenjski pust uvrstilo med zgodovinske pustne prireditve.

»Ravnokar razvijamo projekt v sodelovanju z osnovno šolo Peter Butkovič Domen iz Sovodenj in z osnovno šolo na Vrhu. Skupaj bomo izvedli niz delavnic, ki jih bo vodila ilustratorka in slikarka Katerina Kalc,« napoveduje Karnivalova predsednica Karin Tommasi. Otroci bodo na delavnici med drugim izdelali tudi razne figure, vezane na klasične like vrhovskega pusta, ki velja za etnografski biser. Izdelke, ki bodo nastali na delavnici, bodo razstavili predvidoma proti koncu šolskega leta. Poleg tega si v društvu Karnival prizadevajo tudi za izdajo knjige o tradicionalnih krajevnih pustnih običajih, ne nazadnje pripravljajo tudi razstavo.

»Pripraviti želimo panoje s starimi fotografijami, ki jih bomo postavili po Sovodnjah, Vrhu, Peči, Gabrjah in Rupi,« napoveduje Karin Tommasi in pojasnjuje, da bo v kratkem nekaj novosti tudi na Karnivalovi spletni strani. »Objavili bomo celo vrsto fotografij, za kar se zahvaljujemo družinama Rema Devetaka in Vilka Fajta; pripraviti želimo fotografski arhiv, ki bo na spletu na razpolago vsem, ki jih zanimajo pustni običaji.«