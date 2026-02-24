Ljudska stranka proti Ljudski stranki v zadevi Peršman

Stare navade so na Koroškem trdožive. Vodja tamkajšnje Ljudske stranke Martin Gruber, namestnik deželnega glavarja Petra Kaiserja je pred dnevi izrazil svoje nelagodje nad obiskom ministra za notranje zadeve Gerharda Karnerja pri Peršmanovi domačiji.

Peršmanova domačija je eden od simbolnih krajev za slovenski upor proti nacizmu na Koroškem. 25. aprila 1945 so na kmetiji v Koprivni pod Peco policijske enote razpadajoče nacistične Nemčije umorile enajst članov družin Sadovnik in Kogoj. Vsi umorjeni so bili civilisti. Domačija, ki gosti danes muzej, je iz udobne polpozabe - Avstrija ni znana po tem, da bi razčistila svojo polpreteklo zgodovino - ušla lani poleti, ko so policisti izvedli neutemeljeno in nesorazmerno akcijo proti mednarodnemu taboru antifašistov.

Karner je domačijo obiskal pretekli teden, obisk je utemeljil brez omembe akcije, za katero so odgovorni »njegovi« policisti. Dejal je le, da je »kot notranji minister odgovoren za spomenike republike«. Karner je bil v mesecih po raciji vselej redkobeseden. Očitno tudi zaradi strankarskih tovarišev. Gruber je po poročanju dnevnika Der Standard na prireditvi s kanclerjem Christianom Stockerjem in vodjo Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfredom Webrom izrazil svojo »nejevoljo« zaradi Karnerjevega obiska.

Za Gruberja to ni bil prvi takšen izpad. Po objavi poročila o raciji, ki je nastalo pod okriljem notranjega ministrstva, je Gruber udeležence na taboru označil kot levičarske skrajneže, za katere je treba poskrbeti, »da ne zaidejo v nasilje«. Koroški skrajno desni svobodnjaki so Karnerja, sicer pripadnika desnega krila Ljudske stranke, obtožili, da »se klanja levim razgrajačem«.

Medtem bo v četrtek Peršmanovo domačijo obiskala predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar. Srečala bo tudi odhajajočega deželnega glavarja Petra Kaiserja.